Fahrt der Naturfreunde Voitsberg zu Adventmärkten in Hadres/NÖ und Mariazell

29.12.2016, 12:37 Uhr

Der Adventmarkt in der Kellergasse Hadres (längste "geschlossene" Europas) findet jährlich jedes zweite und dritte Adventwochenende statt.Bei dieser Veranstaltung in der weit bekannten, malerischen Kellergasse werden fast ausschließlich selbstgemachte Speisen und Getränke sowie Produkte und Basteleien aus eigener Hand angeboten.Von den Eindrücken dieses einmaligen Ambientes begaben wir uns in unser Quartier, dem Hotel Viersternehotel Savannah, welches sich auf der tschechischen Seite des Grenzübergangs Kleinhaugsdorf und in unmittelbarer Nähe der mittelalterlichen Stadt Znojmo befindet. Das Hotel Savannah bietet komfortable Unterkunft einschließlich aller Dienstleistungen wie ein modernes Kongresszentrum, Restaurant, Bar, Wellness- und einen Spa-Bereich.

Der zweite Tag dieses Ausfluges führte die 50köpfige Reisegesellschaft nach einem ausgiebigen Frühstück mit dem Bus der Firma Magerl nach Mariazell, wo bei herrlichem Wetter wie zu Ostern der dortige Adventmarkt und die Sehenswürdigkeiten dieses weltbekannten Wallfahrtsortes besucht wurden.Bei der anschließenden Heimfahrt wurden die Geburtstagskinder Hermine Hösele und Annemarie Ledinegg mit einem kleinen Präsent gratuliert. Ein kleiner Umtrunk im Bus verkürzte die lange Busfahrt und so bedankte sich Obmann Hans Rauchegger beim Busfahrer Markus Magerl für die sichere Fahrt und den Teilnehmern für die gezeigte Disziplin.Für die perfekte Organisation ist dem Obmann Hans Rauchegger Dank und Anerkennung auszusprechen.Text: Walter NinausBilder: Naturfreunde Voitsberg