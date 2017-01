„Irland - Reiseimpressionen der grünen Insel“

AT

, Telepark 1 , 8572 Bärnbach AT

Energie Center , Telepark 1 , 8572 Bärnbach AT

Die Beliebtheit Irlands als Urlaubsdestination ist ungebrochen und zieht Jahr für Jahr Begeisterte aus aller Welt an. Auch Oliver Bode und sein Team lockte der Reiz der grünen Insel 2016 auf eine ausgedehnte Fotoreise. Sie sind herzlich eingeladen, sie auf ihrer Bilderreise zu einigen der schönsten Plätze Irlands zu begleiten. Ein buntes Kaleidoskop von Reiseerinnerungen zwischen Dublin und Galway, von Giants Causeway bis zum Ring of Kerry. Erleben sie Natur, Kultur und Lebensart der Iren in einer stimmungsvollen Multimediaschau.

Lassen sie sich im zweiten Teil der Präsentation (ca. 10 Minuten) von irischen Segenssprüchen inspirieren und zum Nachdenken über Gott, der Quelle des Segens, anregen.

Weitere Informationen unter www.heukelbach.org/augenblicke