2. Köflacher SUPER KIDS Hallencup 2017

15.01.2017, 17:55 Uhr

desstatt.Jugendleiter und Organisationschefund sein Stv.freuten sich über die große Anzahl an teilnehmenden Mannschaften dieses Jugend-Hallenfußballturnieres ganz besonders. 68 Mannschaften gingen in den Altersklassen U8, U9, U10, U11, U12 und U13 an den Start und ermittelten ihre Sieger.

Besonders stolz darf dersein - gleich in vier (!) Altersklassen konnten die Mannschaften aus Voitsberg als Turniersieger vom Parkett gehen. Dazu kann man der Jugendabteilung aus Voitsberg nur herzlich gratulieren. Hier die Ergebnisse in den einzelnen Altersklassen:U8: 1. ASK Voitsberg, 2. JAZ Gössendorf, 3. FC Ligist II (10 Mannschaften)U9: 1. ASK Voitsberg, 2. JAZ Graz Umgebung Süd, 3. Atus Bärnbach (10 Teams)U10: 1. ASK Voitsberg, 2. JAZ West, 3. JAZ Gössendorf, 4. ASK Köflach (10)U11: 1. LUV Graz, 2. FC Stattegg, 3. FC Ligist (13)U12: 1. FAZ Gurnitz, 2. SV Grambach, 3. ASK Voitsberg (15)U13: 1. ASK Voitsberg, 2. FC Klosterneuburg (NÖ), 3. JAZ West, 4. ASK Köflach (10).DIe Siegerehrung nahm Erich Amschl (LL-Klassenreferent des StFV) und Jugendleiter Leonhard Baumkirchner gemeinsam vor, für die Bereitstellung der Sporthalle bedankt sich der Verein ganz besonders bei der Stadtgemeinde Köflach und Bürgermeister Mag. Helmut Lienhart.