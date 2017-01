ASK Voitsberg siegt im ersten Test

16.01.2017, 09:58 Uhr

Ewald Hutter wechselt leihweise zum ASK Köflach.

Mit einem 3:1-Sieg im ersten Probegalopp über den Regionalligisten SC Kalsdorf hat der ASK Voitsberg sein Testspiel-Programm für die Wintervorbereitung eröffnet. Kapitän Jürgen Hiden, Jürgen Walch und Daniel Brauneis trafen in Halbzeit zwei für die Zach-Elf, die in der ersten Hälfte in Rückstand geraten war.Insgesamt stehen für den Landesliga-Dritten neun Tests auf dem Programm. Der nächste Gegner ist erneut ein Regionalligist. Am Samstag, dem 21. Jänner, ist man im Koralmstadion zu Gast, Ankick ist um 15 Uhr. Weiter geht es mit Spielen gegen ATSV Wolfsberg (27.1., 19.30 Uhr, Maria Lankowitz), die Sturm Amateure (31.1., 19 Uhr, Graz-Messendorf) und Lafnitz (4.2., 16 Uhr, Rohrbach) - auch jeweils Regionalligateams.Von 15. bis 19. Februar geht es für den ASK nach Kroatien. Im Rahmen des Trainingslagers in Porec wird auch ein Testspiel absolviert.

Erster Abgang

Trainingsstart

Nicht mehr mit dabei war beim ersten Testspiel Ewald Hutter. Nach fünfeinhalb Jahren verlässt er den ASK und wechselt leihweise in die Oberliga Mitte zum ASK Köflach. Hutter kam im Herbst nur zu elf Kurzeinsätzen in der Liga. Neuzugänge sind derzeit keine geplant.Auch die zweite Mannschaft starteten bereits in die Vorbereitung. Am 23. Jänner bittet Andreas Strafner das Gebietsligateam zum Trainingsauftakt. Das erste Testspiel der "Zweier" findet am Samstag, dem 28. Jänner, um 10 Uhr am Kunstrasen in Maria Lankowitz statt. Gegner ist der Oberligaklub FC Großklein.