Bei minus 19 Grad taute Lisa Zaff so richtig auf

09.01.2017, 09:08 Uhr

Unser Skibob-Ass Lisa Zaff holte sich beide Weltcup-Riesentorläufe im slowakischen Jablonec. Bei minus 19 Grad.

Ein Weltcup-Auftakt nach Maß! Auf der ersten Skibob-Station im slowakischen Jablonec war Skibob-Ass Lisa Zaff nicht zu schlagen. Die Stallhofnerin dominierte beide Rennen und wäre im ersten Riesentorlauf bei den Herren sogar Neunte geworden. Dabei war Jablonec bisher kein guter Boden für die Weltmeisterin, bisher hatte nur ein dritter Rang herausgeschaut. Doch mit einem nagelneuen Skibob brillierte die Unternehmerin, die am 1. Februar mit ihrem Geschäft in Rosental ihr siebenjähriges Jubiläum feiert.

Weltcupführung

"Harter, griffiger Schnee, die Bedingungen waren trotz der eisigen minus 19 Grad wie geschaffen für mich", jubelte Zaff, die am Sonntag erst gegen MItternacht zurückkehrte. Damit übernahm sie auch die Weltcupführung. "Eine Momentaufnahme, denn die Saison ist noch sehr lange", so Zaff. Denn in elf Tagen wartet die Staatsmeisterschaft in der Gaal, danach kommen die Weltcups in Frankreich, Nauders, Kleinlobming und Bad Leonfelden. Die Weltmeisterschaft ist Ende März in der Schweiz. Die Wermutstropfen: Im Slalom muss Zaff ihre Defizite vom vergangenen Jahr noch aufholen und als Unternehmerin hat sie eine Doppelbelastung. So führt sie am Dienstag um 5 Uhr früh nach Italien, um neue Ware für ihr Geschäft einzukaufen. "Unternehmen und Skibob-Weltcup gleichzeitig, das ist oft schon über meinem Limit", so Zaff.