Dünne Personaldecke macht den Basketballern Probleme

30.01.2017, 14:26 Uhr

Die Devils möchten dem Jugend-Team eine Turnier-Teilnahme ermöglichen und suchen daher einen Trikot-Sponsor.

Im Jänner herrscht Hochbetrieb bei den Atus Devils Voitsberg. Gleichzeitig ist der Kader aktuell sehr dünn. Gegen Leibnitz am 13. Jänner konnte man nur auf sieben Leute zurückgreifen. Diese machten ihre Sache zu Beginn sensationell, führten zur Halbzeitpause mit 34:16. Am Ende reichten die Kräfte nicht und es gab eine 58:62-Niederlage.Ähnlich verlief die Partie gegen Jennersdorf. Wieder nur mit sieben Leuten angetreten konnte man auch diesmal in Halbzeit eins eine Führung erspielen, verlor am Ende dennoch mit 25:46.Gegen den GAK II musste man in der gut besuchten Voitsberger Halle ebenfalls zu siebent antreten und lag wiederum zur Halbzeit in Führung (40:30). Aber auch hier mussten die Devils der numerischen Unterlegenheit - die Gäste hatten zwölf Spieler im Kader - Tribut zollen und eine 64:74-Niederlage einstecken.Gegen die Weiz Rabbits am vergangenen Wochenende reisten die Voitsberger gar nur zu sechst an. Nach einem guten ersten Viertel konnte man so nicht mehr mithalten und schlitterte in eine 48:105-Niederlage.

Letztes Heimspiel

Kids am Basket-Ball

Zwei Spiele stehen in der Spielzeit 2016/17 noch auf dem Programm. Zuerst treffen die Voitsberger am Sonntag, dem 5. Februar, um 15 Uhr im letzten Heimspiel der Saison auf den ATSE Graz, zum Abschluss am 10. Februar auswärts auf Jennersdorf.Donnerstags trifft sich um 17 Uhr der Nachwuchs in der Voitsberger Halle. Zehn bis 15 Kinder sind begeistert bei der Sache. Basketballbegeisterte Kids zwischen acht und zwölf Jahren können jederzeit mittrainieren. Informationen gibt es bei Christoph Friedrich unter 0664/3417681.Am 12. März wird das erste Basketball-Mini Turnier im Bezirk Voitsberg stattfinden. Bei diesem Turnier werden wahrscheinlich auch die großen Mannschaften des steirischen Basketballs - Kapfenberg, Fürstenfeld und UBSC Graz - teilnehmen.Auch die der Devils-Nachwuchs hätte die Möglichkeit teilzunehmen, allerdings suchen die Kids noch jemanden der ihnen Trikots zur Verfügung stellt. Sollten Sie Interesse daran haben den Basketball-Nachwuchs zu unterstützen, können Sie sich bei Christoph Friedrich unter 0664/3417681 melden.