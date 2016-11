Ehrungen für Voitsberger Läufer

30.11.2016, 09:12 Uhr

Das Crosslaufteam des LTV wurde als "Team des Jahres" ausgezeichnet.

Zum traditionellen Jahresrückblick traf sich die Creme de la Creme der steirischen Leichtathletik unlängst im JUFA Leibnitz. Dort durfte schließlich der LTV Bawag PSK Köflach mit dem Crosslaufteam - mit Stefan Schriebl, Andreas Rois und Michael Kügerl - den Titel "Team des Jahres" entgegennehmen. Dieser Titel wurde in der erst sechsjährigen Vereinsgeschichte bereits zum zweiten Mal an Mitglieder des LTV vergeben.Die Köflacher durften sich im Jahr 2016 zudem über insgesamt 14 Medaillen bei Österreichischen Meisterschaften freuen und sind damit unter den erfolgreichsten Vereinen der Steiermark.Zu den besten Nachwuchsathleten des Landes zählt ebenfalls ein LTV-Sportler. In der Klasse MU16 wurde Felix Geieregger ausgezeichnet.Dem Voitsberger Harald Bauer, Lauf-Urgestein vom LC Weststeiermark, wurde ein Ehrenpreis verliehen. Er lief heuer in Berlin neuen Österreichischen Marathon-Rekord in der Klasse Männer 50+.