Es hat sich viel, sehr viel verändert

24.12.2016, 18:44 Uhr

Beim Aufstieg vom Moasterboden über die gut beschneite Piste vom Buchenlift in Richtung Speikkogel sind mir die Worte des amerikanischen Klimatologe Wallace Broecker in Erinnerung gekommen, der vor Jahren bereits sagte: „Das Klima ist kein träges Faultier, sondern eher „ein wildes Biest“. Wir sollten es nicht reizen. Die Klimageschichte bestätigt eindrücklich die wichtige Rolle des Kohlendioxid (CO2) als Treibhausgas.“

Viele Wissenschaftler rechnen mit einer Zunahme der Erderwärmung, was immer heftigere und schwerer voraussagbare Wetterkapriolen zur Folge haben wird.Erwärmung der Erdatmosphäre, Wetterextreme, abschmelzende Polkappen und Gletscher, absterbende Korallenriffe, Artenschwund: Nach Ansicht von Wissenschaftlern sind das alles Symptome eines globalen Klimawandels. Zwar wird das Thema kontrovers diskutiert, doch für viele steht der Hauptverursacher fest: Fossile Brennstoffe, wie Kohle, Öl und Erdgas, die Autos und die Industrie am Laufen halten und dabei jede Menge Kohlendioxid freisetzen.Nach Expertenmeinung bewirken solche Emissionen einen Treibhauseffekt: Die Durchschnittstemperatur steigt an, weil die Wärme aus der Erdatmosphäre langsamer ins Weltall entweicht. Da Bäume CO2 absorbieren, trägt großflächige Entwaldung wahrscheinlich ebenfalls zum Klimawandel bei.Auch wenn die Bibel nicht in allen Einzelheiten ausmalt, was vor uns liegt, eines garantiert sie uns: Die Menschheit wird nicht untergehen. Die Zukunft wird schön, viel schöner, als wir es uns heute vorstellen können.