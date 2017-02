ESV SP Pongratz KOWALD VOITSBERG erstmals STAATSMEISTER auf EIS!

05.02.2017, 18:52 Uhr

gewannen diesen Titel bei den 76. Staatsmeisterschaften in der Eishalle Wels durch einen 26:20-Finalsieg gegen USV Guschlbauer Sankt Willibald aus Oberösterreich. Im Halbfinale gelang es den Voitsbergern, den aktuellen Europacupsieger ESV Kukla Weierfing (OÖ) zu bezwingen. Schon am ersten Spieltag zeigten die Weststeirer ihre gute Form und holten sich den Gruppensieg in der Vorrunde, was den direkten Aufstieg in die Finalphase mit sich brachte. Am Sonntag vormittag gab es die Bahnenspiele für den Rest des Feldes. Eine starke Leistung schafften auch die Leobner, die mt einer jungen Mannschaft Platz 4 erreichten. Aus steirischer Sicht Pech hatte ESV Ladler Graz, der im letzten Bahnenspiel gegen den Abstieg das Duell gegen ESV Jimmy Wien denkbar knapp mit 24:23 verloren geben musste. Bei den Damen siegte im rein steirischen Finale der ESV RIEGERSBERG klar gegen ESV VORNHOLZ, Platz 3 ging zum EV Rottendorf Seiwald aus Kärnten.

76. Staatsmeisterschaften auf Winterbahnen (Eis)Mannschaftsspiel - in der Eishalle Wels1. ESV SP Pongratz Kowald Voitsberg 26 : 20 (finale)2. SU Guschlbauer Sankt Willibald (OÖ)3. ESV Kukla Weierfing(OÖ) 26 : 244. EV Seiwald Tal Leoben (St)1. ESV Riegersberg (St) 48 : 82. ESV Vornholz (St)3. EV Rottendorf Seiwald4. ESC Raiffeisen Bregenz