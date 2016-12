Fröhliche Weihnachtsfeier des LC Weststeiermark

19.12.2016, 08:49 Uhr

In den Stadtsälen Voitsberg ließ man die Saison Revue passieren.

Wie schon die Jahre zuvor gelang es den Sportlern des LC Weststeiermark wieder eine stimmungsvolle, fröhliche und lustige Weihnachtsfeier abzuhalten. Für die Gaumenfreuden sorgte das Team Hösele von den Stadtsälen Voitsberg. Bis spät in die Nacht ließ man das sehr erfolgreiche Laufjahr Revue passieren. Zudem gab es für jeden Sportler ein Überraschungsgeschenk. Für viel Spaß sorgte das schon traditionelle Wichteln. "Gemeinsam sind wir stark", dieses Vereinsmotto war deutlich spürbar. In zehn Tagen wird beim Silvesterlauf in St. Stefan/Stainz noch einmal richtig Gas gegeben.