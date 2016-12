Großartiger Erfolg für Julia Pfeifenberger

01.12.2016, 18:04 Uhr

Das Tischtennis-Ass des UTTC Raiffeisen Ligist qualifizierte sich für die höchste Nachwuchsserie in Österreich.



Intensives Training

Julia Pfeifenberger, Nachwuchsspielerin vom UTTC Raiffeisen Ligist, konnte am Wochenende in Kuchl einen großartigen Erfolg verbuchen. Sie qualifizierte sich für die höchste Tischtennis-Nachwuchsserie in Österreich und zählt damit zu den besten 42 rot-weiß-roten Nachwuchsspielerinnen. Dies ist umso bemerkenswerter, weil sie die 3. Klasse der HAK Voitsberg besucht und durchwegs sehr gute Noten aufweist.Dieser Erfolg kam nur durch intensives Training und besonderen Ehrgeiz zustande. Wie schwer es ist, die Qualifikation für dieses Turnier zu schaffen, beweist, dass viele Spielerinnen, die schon viel länger trainieren, die Qualifikation nicht erreichten. Pfeifenberger hat erst mit 14 Jahren das intensive Tischtennistraining aufgenommen.