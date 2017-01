HSG beendet Grunddurchgang mit Sieg

30.01.2017, 09:01 Uhr

Trofaiach im Play-off

Mit diesem Sieg beendete die HSG Remus Bärnbach/Köflach den Grunddurchgang auf dem dritten Platz und trifft am 11. Februar in der ersten Play-off Phase auswärts auf Trofaiach, das sich mit einem Last Minute-Zittersieg in Innsbruck noch für das Play-off qualifizieren konnte. In dieser Play-off-Serie gilt es für die HSG Remus Bärnbach/Köflach unter die ersten vier zu kommen - das sollte zu schaffen sein.