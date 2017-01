KSV Söding: Jahresausklang und Sportlerehrung

02.01.2017, 11:49 Uhr

Im Rahmen der Weihnachtsfeier wurden die Sieger im Vereins-Cup 2016 geehrt.

Zum Jahresabschluss feierten die Södinger Ringer Weihnachten mit dem Sportler Cup 2016. Zahlreiche Sponsoren und Politiker ließen sich den gemütlichen Jahresabschluss nicht entgehen. In der Allgemeinen Klassen gewann Rex Kralik vor Matthias Fließer und Günter Pölzl den Cup. Weitere Sieger sind Kevin Vodovnik, Christoph Kaier, David Kriopf, Michael Bernsteiner, Shirley Fonseca Lima und Marie Schmölzer.Heuer geht es bereits im Jänner weiter. Am 20. Jänner findet das 3. Preisschnapsen beim Buschenschank Zweiger in Gießenberg statt. Nähere Infos unter www.ksvsoeding.at.