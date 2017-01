Kunstschnee für das Salzstiegl ein Segen

04.01.2017, 16:08 Uhr

Kunstschnee ja oder nein. Am Salzstiegl herrschen dadurch Top-Pistenbedingungen.

Um das Thema Kunstschnee ranken sich viele Geschichten und die WOCHE hat am Salzstiegl hinter die Kulissen geschaut. Was am meisten für Kunstschnee gebraucht wird, sind Wasser, Energie und ein gewaltiger Arbeitsaufwand.Aus 1.000 Liter Wasser erzeugt man rund 2,5 Kubikmeter Schnee. Ein Energiebedarf von 25.426 kWh pro Hektar wird am Salzstiegl hauptsächlich vom Strom der Windräder abgedeckt. So kann Friedl Kaltenegger mit ruhigem Gewissen sein Unternehmen in die Zukunft führen und dafür sorgen, dass die Menschen aus der Lipizzanerheimat und rund um Graz schöne Wintererlebnisse in dieser Top-Region haben können. Beschneiungsanlagen sind enorm teuer, aber ohne diese würde ein ungetrübtes Ski- und Rodelvergnügen gar nicht möglich sein. Schon gar nicht zu den Weihnachtsferien der letzten Jahre.

Grüne Wiesen

Zum Thema Flora und Fauna gibt es zu diesem Thema noch keine aussagekräftigen Langzeit-Studien. Die Feuchtigkeit ist bei schneearmen Winter eher ein Vorteil, welcher sich auf die grünen Weiden im Sommer positiv auswirkt. Die Eingriffe in die Natur werden immer besser integriert und fallen dadurch kaum mehr auf. "Man kann die Diskussion positiv oder negativ führen", meint Friedl Kaltenegger, Betreiber des Wintersportgebiets Salzstiegl. Fest steht, dass ohne Kunstschnee mehr als 100 Personen - die Zulieferer mitgerechnet - keine Arbeit mehr in der Weststeiermark finden und der Erholungswert der Region empfindlich geschwächt wird, ganz zu schweigen von den sinkenden Nächtigungszahlen. Einige Skifahrer sind den Kunstschnee schon so gewohnt, dass sie ihn bevorzugen, weil er verlässlicher und kompakter und somit jeden Tag gleich ist."Vielerort werden heftige Debatten geführt über eine Subvention von Beschneiungsanlagen durch staatliche Mittel. Alles in allem wächst der Druck auf die öffentliche Hand, sich an diesem Projekt zu beteiligen, um unseren schönen Bezirk für Jung und Alt lebenswert zu erhalten", so Kaltenegger.