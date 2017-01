"Mister Universe" in der Lipizzanerheimat

27.01.2017, 09:18 Uhr

Fabian Mayr referiert am 11. Februar bei einem Seminar im Köflacher X-Large.

Am Freitag, dem 10. Februar, kann die Red Night im Volkshaus Bärnbach mit einem Ehrengast aufwarten. Der regierende "Mister Universum" Fabian Mayr aus Oberösterreich kommt auf Einladung von Walter Stückler in die Lipizzanerheimat. Mayr holte zuletzt in Birmingham den Titel, auch Stückler schaffte dort einen Spitzenplatz. "Mayr ist seit Jahren ein sehr guter Freund von mir", so Stückler. Am nächsten Tag, dem 11. Februar, referiert Mayr bei einem Trainings- und Ernährungsseminar im Köflach X-Large ab 14 Uhr. Mit dabei sind auch Stefan Wottawa, der WM-Dritte von Dublin, und Lokalmatador Martin Benedikt, der in Dublin in seiner Klasse ebenfalls Dritter wurde

Nicht nur Bodybuilder

Das Seminar richtet sich an alle Amateur- und Profisportler, nicht nur an Bodybuilder, denn die Athleten sind Spezialisten in Sachen Training und Ernährung. Derzeit bereitet sich Mayr auf seinen ersten Profi-Wettkampf im Mai in Russland vor.Übrigens: Für die Red Night gibt es nur noch Restkarten, Anfragen bei Walter Stückler (Tel. 0664/100 6312).