19.12.2016, 17:48 Uhr

Beim steiermarkweiten Familien-Skifests bot auch das Salzstiegl perfekte Bedingungen.

Pistenspaß ist gesichert

Nicht jede Familie muss noch Weihnachtseinkäufe erledigen. So war bei überraschend guter Schneelage im Ski- und Rodelgebiet Salzstiegl das steiermarkweite Familien-Skifest lustig und perfekt. Dank der Schneekanonen konnten die Familien einen sportlichen Tag am Salzstiegl zu vergüngstigen Preisen erleben."Die Weihnachtsferien sind für das Skifahren und Rodeln auch gesichert", weiß Regina Kaltenegger vom Moasterhaus. "So warm wird es nicht, die Sonne scheint und der Schnee reicht, bis Frau Holle wirklich einmal zuschlägt", haben die Kaltenegger genügend Kunstschneedepots angelegt.