Professionelle Sportkleidung und ihr Nutzen

02.12.2016, 05:18 Uhr

Der intensiv Sport betreibt sollte auch Wert auf eine hoch qualitative Sport Bekleidung legen.Gute Sport Kleidung sieht nicht nur besser aus sondern kann auch die Leistungsfähigkeit während des Sports unterstützen. Daher ist es wichtig sich bei entsprechendem sportlichen Aufwand mit der passenden Sport Bekleidung einzudecken. Neben der Effektivität während des Trainings ist ein weiterer wichtiger Faktor die Komfort der Kleidung. Je nach Art des Trainings das durchgeführt werden soll, spielt deshalb auch der Stoff eine wichtige Rolle.Es gibt bspw. einige Stoffe die entwickelt wurden um während des Trainings den Schweiß von der Haut zu absorbieren. Hier eignet sich insbesondere die Bekleidung von X-Bionic

Trainingsbekleidung: StoffeTransportfähigkeit: Um den Schweiß von der Haut abzutransportieren wurden verschiedene Stoffe entwickelt die außerdem dazu beitragen das der Schweiß schnell verdunstet.Kleidung mit Polypropylen ist vor allem bei starkem Schwitzen geeignet. Da der Stoff hilft den weich ist und ein angenehmes Gefühl beim Tragen verspricht da er sich nicht mit Schweiß voll saugt. Baumwollbekleidung dagegen wird bspw. beim tragen meistens schwer, da sie den Schweiß aufnimmt. Sie fühlen sich daher dann nass an.Stoffe wie bspw. Kunststoff, Plastik, Gummi und Kautschuk verhindern das der Schweiß verdunsten kann und sich die Körpertemperatur während des Trainings nicht mehr normalisieren kann.Da diese Stoffe die Temperatur des Körpers zu hoch halten sollten sie vermieden werden. Wichtig zu wissen ist außerdem das die Haut das größte absorbierende und eliminierende Organ ist. Aus diesem Grund ist es wichtig auf Stoffe zu verzichten die giftige Chemikalien auf der Haut freisetzen die dann von dieser aufgenommen und in den Lymphalischen Kreislauf gelangen können.Da besagte giftige Stoffe eine Belastung der Leber darstellen können.Oft führen Belastungen dieser Art zu bspw. Lungenerkrankungen und ähnlichem.Die richtige Passform für TrainingsbekleidungUm ein angenehmes Trainingsergebnis zu haben sollte das Trainings Outfit nicht nur gut an den Körper angepasst sein, sondern ebenso auf die jeweilige Sportart zugeschnitten sein.Beim Radfahren werden kurze Hosen im Gegensatz zu längeren Hosen empfohlen da sich diese in den Pedalen verfangen könnten.Für meditative Sportarten wie Pilates Dehnungen und ähnliches:Empfohlen wird eine einfache Hose die etwas strechiger ist. Sie sollte eine dreiviertel bis Bodenlänge haben. Auf diese Weise können ihre Übungen auf die perfekte Weise ausgeführt werden. Ohne das die Kleidung in irgendeinem Maße einschränkend wirkt.Leichte, weiche Schuhe machen die die ganze Übung dann noch entspannter und eine Yoga matte sollte auch verwendet werden um Gelenke zu schonen. Als Oberteil ist bei diesen Übungen ein Tank-top geeignet, dieses sollte aus einem eher eng anliegenden Stoff und Schnitt haben, damit es auch Übungen wie einen Kopfstand sicher übersteht.Laufen und Fitness:Für die klassische Sportart Laufen die nicht nur beim Abnehmen hilft sondern auch Immun-stärkend wirkt, sowie Abwehrkräfte und Stoffwechsel anregt, existieren unzählige Varianten passender Bekleidung.Dies geht von kurzen engen Hotpants über knielange Aktivhosen, die atmungsaktive Stoffe verwenden die Anti Schweiß Funktionen haben, bis zu klassischen Sweatshirt Hosen die einen hohen Komfort beim laufen bieten.Das wichtigste ist bei der ausgewählten Hose das man sich in ihr gut bewegen kann, sowie das man sich in ihr wohl fühlt. Dazu sollte besonders in kühleren Regionen eine lauf Jacke getragen werden. Diese ist optimaler Weise aus einem atmungsaktiven Materiale gefertigt und weist Reflektoren auch mit Hilfe derer sie auch im dunklen sichtbar wird.Krafttraining:Eine lange Hose sowie ein bequemes Shirt werden empfohlen damit die Gefahr einer Verletzung minimiert werden kann.Marken für professionelle Sportbekleidung:Eine Marke die sich auf die Herstellung von qualitativer Trainingskleidung spezialisiert hat ist die X-Bionic Bekleidung. Diese bietet ihren Kunden Reise sowie Funktions und Sport Bekleidung, die genau auf die jeweiligen Zwecke und Tätigkeiten angepasst ist.