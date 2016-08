Rote Nasen-Lauf in Söding-St. Johann

30.08.2016, 16:45 Uhr

Am 17. September ist um 9 Uhr Start in der Sportplatzstraße.

Fröhliche Clowns auf der Laufstrecke, große und kleine Teilnehmer in bunten Kostümen und rote Nasen, wohin das Auge blickt. Am Samstag, dem 17. September, findet der Rote Nasenlauf von 9 bis 14 Uhr in Söding-St. Johann statt, Start ist in der Sportplatzstraße. Bei diesem Lauf kann jeder mitmachen, ob laufend, hüpfend, spazierend, mit Stücken im Rollstuhl oder am Rollator. Denn es zählt nicht die Schnelligkeit, sondern der Wunsch, kleinen und großen Patienten ein Lachen zu schenken. Jede Teilnehmer unterstützt die Clowndoctors dabei, noch mehr kranke Menschen zu besuchen und sie mit der Kraft des Humors zu stärken.Anmeldung unter www.rotenasenlauf.at.