Schulsport-Gütesiegel in Gold für die NMS Bärnbach

23.12.2016, 10:09 Uhr

Eine große Auszeichnung für die Qualität des Sportunterrichts vom Bundesministerium.

Bei einer feierlichen Veranstaltung im Grazer Rathaus nahmen Alois Schalk, Direktor der NMS Bärnbach, und Sportkoordinator Otmas Pusterhofer als Vertreter der Sportlehrer das Schulsport-Gütesiegel in Gold entgegen, das vom Grazer Bgm. Siegfried Nagl überreicht wurde. Das Bundesministerium für Bildung verleiht jedes Jahr an Schulen, die gewisse Bedingungen erfüllen, dieses Siegel. Die Auszeichnung wird je nach Erfüllung bestimmter Vorgaben in Gold, Silber und Bronze verliehen und gilt vier Jahre.

Perfekte Infrastruktur

Mehrfacher Landesmeister

Als Kriterien werden die Stundenzahl in Bewegung und Sport, die Anzahl und Ausstattung der Sportstätten, die Abhaltung sportlicher Schulveranstaltungen, die Teilnahme an Schulsportwettkämpfen und die Qualifikation der Sportlehrer herangezogen.Den Schülern der NMS Bärnbach stehen neben einer Sporthalle und einem Fitness- bzw. Gymnastikraum ein großer Sportplatz, ein Beachvolleyballplatz, eine Kletterwand und Tischtennistische zur Verfügung. Die NMS Bärnbach hat auch immer wieder Schulsportprojekte durchgeführt: Projekte anlässlich der Handball-EM 2010 und der Fußball-EM 2016, Zusammenarbeit zwischen der NMS Bärnbach und Vereinen in Form eines polysportiven Workshops. Den Schülern wurde in 16 verschiedenen Workshops die Möglichkeit geboten, in die unterschiedlichsten Sportarten hineinzuschnuppern.Die erfolgreiche Teilnahme an Schulsportwettkämpfen fließt ebenfalls in die Vergabekriterien mit ein und hier kann die NMS Bärnbach auf eine große Zahl von Wettkämpfern verweisen, die an Bezirks- und Landesmeisterschaften in Leichtathletik, Schwimmen, Fußball, Handball, Volleyball und Schifahren ihre Schule erfolgreich vertreten. Die NMS Bärnbach wurde 2010, 2012 und 2015 Handball-Landesmeister bei den Knaben und 2014 und 2016 bei den Mädchen sowie 2010 Leichtatletik-Landesmeister bei den Knaben. Nicht zuletzt ist auf die Qualifikation der Lehrer im Bereich Sport und Bewegung ein wichtiges Kriterium.Der Leitgedanke der NMS Bärnbach ist eine allgemeine, vielseitige Sportausbildung mit dem Ziel "Freude an Bewegung" zu schaffen und "Erfolgen bei Wettkämpfen" zu führen.