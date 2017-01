Silber beim Karate-Championscup

24.01.2017, 09:30 Uhr

Der Köflacher Unionsportler ist bereits für die Nachwuchs-EM qualifiziert.

Pech im Finale

Als einziger Steirer war der Köflacher Karateka Niklas Hörmann beim Karate-Championscup in Hard vertreten. 666 Nennungen aus 26 Nationen in den Klassen U-16 bis U-21 machten das Turnier zum Großereignis, für viele war es das letzte Qualifikationsturnier für die im Februar in Sofia stattfindende Nachwuchs-EM. Dafür hatte sich Hörmann als einziger Steirer schon vorher qualifiziert.In Hörmanns U-16-Klasse bis 76 kg starteten 26 Kämpfer aus neun Nationen. nach Siegen über die Deutschen Klee (8:0) und Fleischer (2:0), den Dänen Vukovic (9:0) und den Griechen Mastrogiannis (9:1) stand er im Finale dem Schweizer Europameister von 2015, Kabashi Kol, gegenüber. Durch knappe und fragwürdige Kampfrichterentscheidungen verlor Hörmann den Kampf unglücklich mit 1:3.Durch die EM-Vorbereitung mit Teamtrainingslager in Wels startet er nicht bei der diesjährigen Landesmeisterschaft am 4. Februar in Fürstenfeld. Im Vorjahr gingen alle fünf LM-Titel in den Openklassen Kata und Kumite (U-18, U-21 und allgemeine Klasse bis 75 kg) auf sein Konto.