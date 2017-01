05.01.2017, 13:44 Uhr

USV Mooskirchen: Abgang und neuer KM II-Trainr

Als Tabellenzweiter überwintert der USV Draxler Mooskirchen in der Unterliga West. Bei der Mannschaft von Trainer Hannes Bratschko gibt es nun einen ersten Abgang. Manuel Felser, erst im Sommer aus Lassnitzhöhe nach Mooskirchen gekommen, verlässt den Klub und wechselt nach Hausmannstätten. Für ihn gab es im Herbst neun Liga-Einsätze.

Die zweite Kampfmannschaft startet mit einem neuen Trainer in die Vorbereitung für die Rückrunde in der 1. Klasse West. Thomas Neuhold übernimmt von Christian Holzmann. Neu bei der zweiten Mannschaft ist auch Alexander Thomas Kainz. Der Mooskirchner Egenbauspieler wurde vom FC Ligist zurückgeholt.

