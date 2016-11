Zwei dritte Plätze für den LC West

30.11.2016, 09:06 Uhr

Beim Hobbylauf über 5 Kilometer war Kügerl Hugo in 21:37 Minuten der erfolgreichste LC-Athlet. Peter Veit und Carina Rauth kamen nach 23:43 Minuten bzw. 23:44 Minuten ins Ziel. Beim 10 Kilometer-Lauf lieferten sich Franz Brandstätter und Max Jurkowitsch ein packenden Rennen. Brandstätter finishte in der Zeit von 38:37 Minuten als Dritter in der Klasse M40, drei Sekunden vor Jurkowitsch, der in der Klasse M50 ebenfalls Dritter wurde.Als beste Dame des LC West finishte Gudrun Brandstätter in der Zeit von 51:05 Minuten und verpasste knapp das Stockerl.