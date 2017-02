Der positive Trend am Arbeitsmarkt geht weiter

03.02.2017, 11:49 Uhr

Um 8,2% weniger Arbeitslose hatte der Bezirk Voitsberg im Jänner 2017.

Die Arbeitslosgikeit hat sich im Bezirk Voitsberg auch im ersten Monat des neuen Jahrs sehr positiv entwickelt. Das Minus von 8,2% liegt um 5,7%-Punkte über dem durchschnittlichen Rückgang in der übrigen Steiermark von 2,5%. Bei den Frauen sank die Arbeitslosigkeit um 13,1%, bei den Männern um 5,3%.Ene Jänner waren 2.239 Personen - um 199 weniger als im Vorjahr - arbeitslos gemeldet. Damit sank die Zahl der arbeitslosen Frauen um 118 auf 780 und die der Männer um 81 auf 1.459. Swohl bei den Unter-25-Jährigen (-13,4%) als auch bei den Personen im Haupterwerbsalter (-11,4%) ist die Entwicklung positiv. Negativ sind die Zahlen bei den Ü-50-Jährigen, wobei die Erhöhung des Vorgemerktenstandes um vier Personen (0,6%) auf 714 geringer ausfällt als in der Vergangenheit. Die Arbeitslosenquote beträgt 9,6%.

Geringe Dynamik

Die Zahl der Schulungsteilnehmer hat sich im Jahresvergleich um acht Personen erhöht. Im Jänner nahmen 356 Arbeitslose an vom AMS finanzierten Aktivierungs- und Ausbildungsangeboten teil. Es ist davon auszugehen, dass diese Zahl steigen wird. Zusätzlich reagiert das AMS auf den steigenden Fachkräftebedarf und versucht mit der Ausweitung und Finanzierung von Fachausbildungen, den Betrieben die Suche nach geeignetem Personal zu erleichtern.Abgenommen hat leider die Dynamik am Arbeitsmarkt. Im Jänner sind 575 Personen (+11) neu arbeitslos geworden. In der gleichen Zeit haben 506 Arbeitslose (-17) ihre Vormerkung beendet und davon haben 226 (-53) tatsächlich eine neue Beschäftigung gefunden.Weiterhin sehr erfreulich ist die Entwicklung bei den regionalen Jobangeboten. Der Bestand an offenen Stellen hat sich im Vergleich zum Jänner des Vorjahres von 257 auf 326 erhöht.