Der Wirtschaftscocktail wurde "gestürmt"

18.01.2017, 09:17 Uhr

Die Wirtschaftskammer Voitsberg lud zum gemütlichen Zusammentreffen in die Bezirkshauptstadt.

Mit Rückenwind

Der Neujahrsempfang der Wirtschaftkammer Voitsberg stand heuer unter dem Motto "Wirtschaftscocktail" mit Behörden, Sozialpartnern und erstmals auch die Schulen. Und so sah man die Direktoren Gudrun Finder (BG/BRG Köflach), Monika Gruber (HAK/HAS Voitsberg) und Karl-Heinz Sanz (HLW Köflach) ebenso unter den Gästen wie die Bgm. Helmut Linhart, Bernd Osprian und Engelbert Huber.WKO-Obmann Peter Sükar beschrieb das Jahr im Beisein vom steirischen Wirtschaftskammerdirektor Karl-Heinz Dernschoscheg 2016 so: Zuerst durchwachsen, ab Sommer herrschte positive Stimmung und mit letzten Quartal wurde viel wettgemacht. "Ich hoffe, wir können den Schwung für heuer mitnehmen. Eine gute Zusammenarbeit mit allen Sozialpartnern und Schulen ist unerlässlich. Wichtig ist, dass die Unternehmer dabei als Sieger hervorgehen", fügte er mit einem Lächeln hinzu. Wirtschaftsbund-Obmann und WKO Steiermark-Vizepräsident Andreas Herz wies auf die Euro Skills 2020 in Graz und auf das Talente-Center hin, das bis November schon komplett ausgebucht ist. "Da ist uns wirklich etwas Gutes gelungen", so Herz, der ebenfalls auf die Vernetzung mit den Sozialpartnern hinwies.Birgit Schwaiger vom GH Buchhaus-Ritt in Voitsberg sorgte für eine hervorragende und vielseitige Kulinarik, das Trio von Musikschuldirektor Peter Erregger bot jazzige Hintergrundmusik.