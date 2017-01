Die GKB-Züge waren punktgenau unterwegs

03.01.2017, 16:03 Uhr

Im Jahr 2016 erreichen 99,3% aller Personenzüge der GKB pünktlich ihr Ziel.

In der Pünktlichkeitsstatistik für 2016 wird für die Züge der GKB auf den Strecken Graz-Köflach-Graz und Graz-Wies/Eibiswald-Graz der sehr hohe Pünktlichkeitsgrad von 99,3% ausgewiesen. Die GKB garantiert den Jahres- und Halbjahreskartenbesitzern einen Pünktlichkeitsgrad von mindestens 95%, welcher damit in allen Monaten des Jahres 2016 deutlich übertroffen wurde. Im Rahmen der regelmäßigen Fahrgastbefragungen bewerten die Kunden die Pünktlichkeit der GKB nach dem Schulnotenprinzip mit dem sehr guten Wert von 1,23. Diese hervorragenden Pünktlichkeitswerte konnten durch gzielte Anpassungen bei den Fahrplänen im Vorjahr und durch laufende Investitionen in die Infrastruktur sowie durch ein sehr großes Engagement der Mitarbeiter der GKB erreicht werden.

Sehr zufrieden

"Wir sind wieder sehr zufrieden mit der hohen Pünktlichkeit unserer Personenzüge im Jahr 2016. Uns ist bewusst, dass Verlässlichkeit und Pünktlichkeit für unsere Fahrgäste einen besonderen Stellenwert haben. Daher arbeiten wir ständig daran, die Beförderungsqualität auf dem aktuell hohen Niveau zu halten bzw. noch zu steigern" zeigt sich Generaldirektor Franz Weintögl über die großartige Leistung der GKB erfreut. Seit Anfang 2016 werden die Fahrgäste der GKB über Verspätungen modern und zeitnah durch die übersichtlichen Info-Stelen des ortsfesten Fahrgastinformationssystems auf den Bahnsteigen und über die kostenlose GKB-App informiert.Im abgelaufenen Jahr wurden vom GKB-Personenverkehr über 1,57 Millionen Zugkilometer erbracht. Davon mussten nur 0,71% (etwa 11.000 km) im Schienenersatzverkehr abgewickelt werden. Der Großteil der Ersatzverkehre war aufgrund von Bauarbeiten im Streckennetz der ÖBB-Infrastruktur zwischen Werndorf und Wettmannstätten bzw. aufgrund von kleineren Baustellen im Streckennetz der GKB notwendig. Darüberhinaus kam es 2016 auch zu einzelnen Streckenunterbrechungen aufgrund schwerer Unwetter.