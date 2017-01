Good News in Voitsberg - Holz-Her baut aus

25.01.2017, 17:30 Uhr

Mit Ende Oktober soll die neue Maschinenhalle in Voitsberg fertig sein - in den letzten zwei Jahren wurde der Mitarbeiterstand um 100 Personen erhöht.

40% Steigerung

Es gibt sie, die positiven Wirtschaftsmeldungen aus dem Bezirk Voitsberg. Für eine ist nun das Industrie-Unternehmen Holz-Her mit Standort in Voitsberg zuständig. Aufgrund der sehr positiven Geschäftsentwicklung der letzten Jahre beweist der Eigentümer - die Michael Wenig AG aus Deutschland - in Voitsberg Vertrauen und stimmte kurzfristigen Investitionen in der Höhe von fünf Millionen Euro zu."Die Auftragszuwächse der letzten beiden Jahre waren enorm", freut sich Holz-Her-Geschäftsführer Harald Steiner. "Wir sind um 100 Mitarbeiter gewachsen, der Umsatz konnte um 40% gesteigert werden. Wir haben nun ein höheres Umsatzniveau als vor der Insolvenz und das macht uns nicht nur stolz, sondern ich konnte auch unseren Eigentümer überzeugen, in den Standort Voitsberg zu investieren." Nicht nur das Produktportfolio wurde entscheidend erweitert, auch die Vertriebsstrukturen sind professionell aufgestellt und so kann das inzwischen weltweite Marktfeld effizient bearbeitet werden. "Wir arbeiten in einem sich sehr gut entwickelnden Markt", so Steiner. Der Schichtbetrieb konnte auch wieder aufgenommen werden, die Produktivität wurde deutlich erhöht. Die Mitarbeiter kommen großteils aus dem Bezirk Voitsberg, aber auch schon aus den Nachbarbezirken, da Holz-Her sehr viele Fachkräfte braucht.Konkret plant Holz-Her in der Ruhmannstraße den Zubau einer Maschinenhalle, die mit Ende Oktober fertiggestellt sein sollte. Anfang 2018 wird man zwei neue große Bearbeitungsmaschinen mit jeweils einer X-Achse von 20.000 Millimeter installieren können.