Kleine Kosmetikmanufaktur schloss 2,4 Millionen Euro-Vertrag mit den Emiraten ab

06.02.2017, 16:37 Uhr

Cellstar mit Gschäftsführer Georg Brandstätter zog einen großen "Fisch" an Land.

Cellstar, ein Kosmetik-Startup-Unternehmen aus Lieboch, welches auf Anti-Aging-Cremes spezialisiert ist, ist es gelungen einen Liefervertrag über 2,4 Millionen Euro in den Vereinigten Arabischen Emiraten an Land zu ziehen. Geschäftsführer Georg Brandstätter, auch im Bezirk Voitsberg als langjähriger Unternehmer ein Begriff, freut sich besondes. "Es ist uns gelungen, über eine Kooperation mit "Just4me Genetics" diesen Großauftrag zu generieren. Just4me Genetics ist im arabischen Raum einer der größten Anbieter von genetischen Tests im medizinischen und kosmetischen Bereich", so Brandstätter. "Aus dieser Zusammenarbeit erfolgt auch auch die Registrierung des Produkts in Dubai und eine Kooperation mit allen wichtigen Schönheitskliniken in den Vereinigten Arabischen Emiraten."

Shopping-Kanal

Ferner wird Cellstar in der Region als ideale Ergänzung zu Botoxbehandlungen über den größten arabischen Shopping-Kanal (Citruss TV) und den Distributor Althaya vertrieben, der große Departmentstores wie Bloomingdales und Harvey Nichols in den Malls beliefert.Alle Anzeichen sprechen dafür, dass dieses Produkt, welches in Österreich bereits erfolgreich am Markt ist, bald auch in Nahost zu einem führenden Kosmetikanbieter zum Thema Anti-Aging aufsteigen wird. In Österreich erhält man Cellstar nur in ausgesuchten Apotheken.