Minus 10%! Die Arbeitslosigkeit in Voitsberg geht zurück

04.01.2017, 12:16 Uhr

Die Frauen liegen beim Arbeitsmarkt mit einer Reduktion der Arbeitslosen von 13,9% deutlich vorne.

Das ist erfreulich! Die Arbeitslosigkeit im Bezirk Voitsberg ist im Dezember gesunken, und zwar deutlich. Das MInus von genau 10% liegt weit über dem durchschnittlichen Rückgang von 4,1%. Von der positiven Entwicklung profitieren beide Geschlechter, wobei die Reduktion bei den Frauen mit 13,9% weit stärker ausfällt als bei den Männern mit 7,9%. Ausschlaggebend waren bei den Frauen vor allem die größeren Personalbedarfe in der Gastronomie, im Dienstleistungsbereich und bei den Arbeitskräfteüberlassern. Bei den Männern sorgte das milde Wetter vor Weihnachten dafür, dass die Bauarbeiter länger in Beschäftigung bleiben konnten.

Um 238 Personen weniger

Viele offene Stellen

Zum Jahresende waren 2.139 Personen, um 238 weniger als im Vorjahr, arbeitslos. Die Anzahl der vorgemerkten Frauen verringerte sich um 122 auf 778, bei den Männern waren mit 1.361 um 116 weniger als im Dezember des Vorjahrs vorgemerkt. Bei der Altersgruppe der Über-50-Jährigen ging die Arbeitslosigkeit erstmals seit November 2014 zurück, nur bei den Ausländern stieg sie um 1,3% leicht an.Im abgelaufenen Monat sind 729 Personen, um 213 weniger als im Dezember 2015, arbeitslos geworden. 329 beendeten die Vormerkung beim AMS, 139 fanden tatsächlich eine neue Beschäftigung."Die hohe Anzahl an offenen Stellen ist ein Signal für eine Verbesserung der Arbeitsmarktsituation", freut sich der Voitsberger AMS-Leiter Franz Hansbauer. "Grund für eine Entwarnung gibt es noch nicht, weil die Arbeitslosenzahlen, trotz positivem Trend, immer noch sehr hoch sind." Im Vorjahr gab es zu selben Zeit 305 offene Jobangebote von lokalen Betrieben, heuer sind es 393. Mehr Arbeitskräftebedarf gibt es in allen Branchen, besonders aber im Baubereich, in der Gastronomie und im Verkehrswesen.