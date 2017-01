13.01.2017, 12:23 Uhr

Daniela Kreiner startet mit "Starline" am neuen Weg 17 durch.

Eine Geschäftsneueröffnung ist immer etwas Positives. So auch in Köflach, wo Bürgermeister Helmut Linhart und Finanz-Stadtrat Johann Bernsteiner Daniela Kreiner zur Eröffnung ihres neuen Friseursalons "Starline" am Neuen Weg 17 herzlich gratulierten und ihr einen Blumenstrauß überreichten. Auch die WOCHE Voitsberg wünscht für den neuen Start viel Glück.