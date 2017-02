STS Formtechnik & AMS Voitsberg - Wir formen Ihre Zukunft

13.02.2017, 07:51 Uhr

diesen Beweis längst erbracht. Als zuverlässiger Partner bedeutender Hersteller der Fahrzeug- und Industrietechnik entwickelt, prüft und produziert man bei der STS Formtechnik GmbH laufend neue innovative Lösungen. Mit knapp 19.000 Quadratmetern Firmengelände und fast 100 MitarbeiterInnen ist die STS Formtechnik Gmbh einer der wichtigsten Arbeitgeber des Bezirks. Um den hohen Kundenansprüchen gerecht zu werden, wird das Niveau der MitarbeiterInnen durch gezielte Aus- und Weiterbildungsmaßnahmen ständig sehr hoch gehalten.

Ebenso legt man vor Neueinstellungen sehr großen Wert, gemeinsam mit demim Zuge von Arbeitserprobungen festzustellen, ob jemand für bestimmte Tätigkeiten im Unternehmen tatsächlich geeignet ist.„Diekooperiert seit vielen Jahren erfolgreich mit dem AMS Voitsberg. Alle offenen Stellen werden umgehend an dasgemeldet.Binnen kurzer Zeit erhalten wir danach entsprechende Bewerbervorschläge übermittelt. In bestimmten Fällen nutzen wir dann die Möglichkeit einer Arbeitserprobung. Arbeitserprobungen sind ein „Türöffner“ für jene BewerberInnen, die neben ihrer fachlichen Kompetenz auch über entsprechende Motivation verfügen, sich einige Tage erfolgreich in Szene zu setzen um einen der vielen interessanten Jobs im Unternehmen zu bekommen“ informiert STS Geschäftsführer DI Wolfgang Knöller!Sofern Sie Fragen rund um das Thema Personal haben, vereinbaren Sie einfach einen persönlichen Gesprächstermin mit Ihrem/Ihrer Unternehmensberater/in des AMS Voitsberg!Ihr/e Ansprechpartner/in im Service für Unternehmen Barbara Jöbstl, Tel.: 03142 21737 DW 403, Mail: barbara.joebstl@ams.atZuständigkeit: Firmen A- GAlexander Gratz, Tel.: 03142 21737 DW 404, Mail: alexander.gratz@ams.atZuständigkeit: Firmen H – PRoger Vogel, Tel.: 03142 21737 DW 405, Mail: roger.vogel@ams.atZuständigkeit: Firmen Q- Z