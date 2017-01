Vögele Shoes ist insolvent - Zukunft der Filialen im Bezirk Voitsberg noch offen

31.01.2017, 13:45 Uhr

Auch der Bezirk Voitsberg ist mit den beiden Vögele-Filialen in Voitsberg und Rosental betroffen.

Rudi Reicher, Besitzer des Voitsberger Einkaufszentrum Blue Sky, erfuhr es vom Voitsberger Stadtamtsdirektor Gernot Thürschweller, der eine KSV-Meldung bekam. Denn wie der Alpenländische Kreditorenverband (AKV), der Österreichische Verband Creditreform (ÖVC) und der Kreditschutzverband von 1870 (KSV) übereinstimmend berichten, ist das Unternehmen Schuh & Schuh PKTS GmbH mit Sitz in Dornbirn - besser bekannt als Vögele Shoes - zahlungsunfähig. Der Antrag auf Eröffnung eines Insolvenzverfahrens in Form eines Sanierungsverfahrens ohne Eigenverwaltung sei am Dienstag am Landesgericht Feldkirch gestellt worden.

Wettbewerbsdruck

Die Passiva sollen rund 10,2 Mio. Euro betragen. Dem stehen Aktiva von 1,9 Mio. Euro gegenüber. Gründe für die finanziellen Probleme sind laut Geschäftsführer Christian Hahn der starke Preis- und Wettbewerbsdruck im Schuheinzelhandel und das Scheitern außergerichtlicher Sanierungsbemühungen. So sei eine Umstrukturierung notwendig, für die allerdings das Geld fehle. Es seien Gespräche mit Investoren geführt worden, die allerdings nicht rechtzeitig abgeschlossen werden konnten. Betroffen sind 90 Gläubiger und 241 Arbeitnehmer.Unrentable Filialen werden geschlossen.Ob die Voitsberger Filiale von der Schließung betroffen sein wird, wusste Reicher noch nicht. "Das ist alles viel zu früh, die Meldung ist ja erst ein paar Stunden alt." Fix ist aber, dass sich in diesem Jahr auch beim Blue Sky einiges tun wird.