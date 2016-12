Voitsberger Wirtschaft: Die Konjunktur zieht an

06.12.2016, 18:16 Uhr

Erstmals überwiegen im aktuellen Wirtschaftsbarometer der Wirtschaftskammer mit 33,6% die Optimisten

Die Konjunkturaufhellung in der Steiermark, so auch in der Weststeiermark, ist spürbar, wenn auch noch nicht in allen Bereichen, so lautet die Quintessenz des Wirtschaftsbarometers Süd-/Weststeiermark. Für 33,6% der befragten Unternehmen hat sich die wirtschaftliche Gesamtlage verbessert, 27,6% melden eine Verschlechterung. Der Saldowert des bisherigen Wirtschaftsklimas klettert damit mit +5,9% über die Nulllinie. Vor allem bei Auftragslage, Preisniveau und auch Investitionen zeigen die Trendpfeile nach oben. "Wir müssen zusehen, dass die Konjunktur weiter Fahrt aufnimmt. Und zwar mit den richtigen Reformen statt falschen Liberalisierungsversprechen", so Regionalstellenobmann Peter Sükar.

Positive Einschätzungen

Die Einschätzungen der süd- und weststeirischen Unternehmer fallen zum bisherigen Geschäftsverlauf bezüglich Umsatz (Saldo +16,9%), Auftragslage (+11,7%), Preisniveau +11%) und Investitionen (+13,7%) positiv aus. Noch viel wichtiger: Die wirtschaftliche Gesamtsicht wird erstmals wieder positiv bewertet. Einziger großer Wermutstropfen: Die Erwartungen in Bezug auf die zukünftige Wirtschafts- und Beschäftigungsentwicklung fallen mit mehr als minus 15% überwiegend negativ aus.Insgesamt 716 steirische Unternehmer nahmen an dieser großen Konjunkturumfrage teil. "Trotz moderater Wirtschaftsdynamik festigen sich die Anzeichen einer allgemeinen Konjunkturaufhellung", so Sükar abschließend.