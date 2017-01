Wedding Award: Stallhofner unter Österreichs Top 3

24.01.2017, 19:10 Uhr

Dietmar und Natja Kump schafften es ins Finale des Austrian Wedding Awards.

Schöner Erfolg für die Stallhofner Dietmar und Natja Kump. Beim Austrian Wedding Award reichten sie zwei Hochzeitsfilme und Fotos für die Kategorie Bestes Brautpaarporträt ein. Nun wurde bekannt, dass die Kumps auch in diesem Jahr das Finale erreicht haben und somit in ihrem Bereich unter die besten drei in Österreich kamen. Die feierliche Überreichung der Preise findet am 2. Februar im Palais Eschenbach in Wien statt, dort erfahren die beiden auch ihre genaue Platzierung.

Für die besten Köpfe

Der Austrian Wedding Award ist eine Auszeichnung, die an die herausragendsten und kreativsten Köpfe der österreichischen Hochzeitsbranche vergeben wird. Der Award soll junge Talente fördern, etablierte Unternehmen motivieren und den Brautpaaren einen Überblick über das Können der Branche verschaffen. Eine unabhängige Jury entscheidet, die Jury-Mitglieder haben keinen Zugriff auf die Namen der Einreichenden. Bewertet werden Kreativität und Originalität.Dieter und Natja Kump eröffneten vor kurzem ihr neues Foto- und Videostudio im Zentrum von Stallhofen. Sie bieten nicht nur Fotoshootings und Bild-Ausarbeitung an, sondern auch Videos, Imagefilme und vor allem Hochzeitsaufnahmen. Außerdem hat Kump von der Austro Control die Lizenz für Drohnenflüge im verbauten Gebiet und kann Luftaufnahmen anbieten.