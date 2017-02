Valentinstag einmal anders: Frauenschachabend

AT

Am Dienstag, den 14. Februar, ab 17 Uhr geht im Café Schopenhauer (Staudgasse 1) der monatliche Frauenschachabend des Schachclubs "Frau Schach" über die Bühne. Wenn das keine gute Alternative zu Pseudoromantik und Kaufhaus-Bonbonniere am Valentinstag ist! Wir sind der einzige Schachclub Österreichs exklusiv für Frauen.



Neue Schachfrauen sind jederzeit willkommen, ungeachtet der Spielstärke. Kein Mitgliedsbeitrag, keine Teilnahmegebühr. Einfach Schach spielen und Spaß haben in freundschaftlich-lockerer Atmosphäre!



Alle Infos auf www.frau-schach.at



Kontakt: Dagmar Jenner, Obfrau, 0664/215 46 88, dagmar@frau-schach.at