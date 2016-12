Die geheimnisvollen Schätze der Insektenkönigin

13.12.2016, 00:00 Uhr

Hildegard Winklers Buchhandlung für Insektenkunde ist seit fast 100 Jahren eine Institution in Währing.

WÄHRING. Wiens einziges Fachgeschäft für Entomologie – das ist die Wissenschaft der Insektenkunde – findet man nicht auf den ersten Blick. Es befindet sich im Erdgeschoß eines alten Wohnhauses und hat sich nicht verändert, seitdem Hildegard Winkler es 1980 von ihrem Vater übernommen hat. Gegründet hat es der Großvater der heutigen Besitzerin im Jahr 1907. Die alten Möbel, Fächer, Ladentische und Kommoden sind im Originalzustand erhalten.

Hineingewachsen

Auf Entdeckungsreise

Kein Wunder, dass viele von diesem Ambiente fasziniert sind. Im Laufe der Jahre hat die Buchhandlung als Kulisse zahlreicher Fotoshootings gedient. Auch einige Szenen aus einem Film über Kronprinz Rudolf wurden hier aufgenommen. Die TV-Serie "Die Leidenschaft des Sammelns" hat hier schon mehrmals gedreht.Das Insektenkunde-Geschäft war kein Kindheitstraum von Hildegard Winkler: "Mein Vater musste aus gesundheitlichen Gründen aufhören. Ich unterrichtete damals am Gemanistik-institut der Universität Udine und war gar nicht glücklich damit, das Geschäft übernehmen zu müssen." Winkler war in der darüberliegenden Wohnung aufgewachsen und irgendwie waren ihr die unheimlichen, alten Räume gar nicht angenehm in Erinnerung geblieben. "Da war für ein aufgewecktes Mädchen kein Platz", sagt sie.Doch sie ist in ihre Aufgabe hin-eingewachsen, hat ihre eigene Ordnung geschaffen und lebt heute für ihre einzigartigen Präparate, Bücher und das Werkzeug der Insektensammler. Vom weltberühmten "Winkler-Gesiebeautomat", den ihr Großvater erfunden hat, über Käscher und Netze zum Insektensammeln ist alles da. "Heute gilt genauso wie zu Großvaters Zeiten: Insektensammeln ist kein Geschäft, sondern eine Leidenschaft", so die bald 74-Jährige. "Mein Geschäft macht mir Freude. Es ist eine Bestätigung, gebraucht zu werden.""Natürlich bedeutet so ein Geschäft auch, dass man sich weiterentwickelt", so Winkler, die mehrmals im Jahr diverse Fachmessen besucht, ständig auf der Suche nach schönen, neuen Dingen und alten Raritäten. Ihre Fachbibliothek, die einige echte Schätze beherbergt, ist sehenswert. Hier findet sich etwa das sonst vergriffene Werk "Die exotischen Käfer in Wort und Bild" aus dem Jahr 1903, das 800 Euro kostet.Und wer ein nicht alltägliches Weihnachtsgeschenk sucht, findet hier dekorative kleine bis riesengroße Glaskästen, gefüllt mit prächtigen Schmetterlingen und Käfern in allen Farben ab 18 Euro. Ein garantierter Blickfang für jede freie Wand!