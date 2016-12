Buntes Schild mit Botschaft: Währinger Volksschüler gestalten Verkehrstafel

27.12.2016, 00:00 Uhr

Die vierten Klassen der Volksschule Marianum enthüllten Wiens erste von Kindern gestaltete Verkehrstafel.

WÄHRING. Unweit der stark befahrenen Gersthofer Straße besuchen die Schülerinnen und Schüler der Volksschule Marianum den Unterricht. Ihr Schulgebäude befindet sich in der Scheidlstraße. Dort gilt Tempo 30. Die Autofahrerinnen und Autofahrer können aber, so finden die Kinder, eine Erinnerung an das Tempolimit gut gebrauchen.Darum wurden von den Schülern gemeinsam mit der Aktion "Tempo 30 – Mehr Sicherheit vor Schulen" des Kuratoriums für Verkehrssicherheit eigene Verkehrstafeln gestaltet, die in Zukunft die Sicherheit erhöhen sollen.

Sicher im Verkehr

Zwei Jahre lang hat es gedauert, bis die Tafeln offiziell als straßentauglich erklärt wurden, doch Ende Dezember war es so weit: Als erste Schule Wiens hat das Marianum nun selbst gestaltete Verkehrsschilder.Insgesamt vier Tafeln wurden von den Schülerinnen und Schülern gestaltet. Sie sollen abwechselnd installiert werden, um dem Gewöhnungseffekt entgegenzuwirken. Welche Tafel zuerst dran war, blieb bis zuletzt ein Geheimnis.Am Tag der Enthüllung herrschte bei den Kindern und den Ehrengästen – darunter Vorstand Walter Kröner und Christian Hofmann vom Schulverein De La Salle, Petra Jens von der Mobilitätsagentur, Helmut Nutz von der Abteilung für Straßenbau und Bezirksvorsteherin Silvia Nossek (Grüne) – dementsprechend große Aufregung. Dann war klar: Anandas Schild kommt als Erstes zum Einsatz.Unterstützt wurde die Aktion besonders von der Bezirksvorsteherin: "Als die Schule mit dem Wunsch, erstmals in Wien ein von den Kindern gestaltetes Verkehrszeichen in Währing aufzustellen, an mich herangetreten ist, habe ich sofort Ja gesagt", sagt Nossek. "Alle Menschen sollen die Möglichkeit haben, selbständig unterwegs zu sein. Auch Kinder brauchen diese Mobilität." Es sei wichtig, dass sie lernen, sich im Verkehr sicher zu bewegen. Diese Tafeln seien ein aktiver Beitrag zu mehr Sicherheit auf der Straße. Und, an die Kinder gewandt: "Vielleicht erinnert ihr euch einmal, wenn ihr selbst Autofahren könnt, daran, wie wichtig rücksichtsvolles Fahren gerade vor Schulen ist."