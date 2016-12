Neuer Trainingsraum im Grätzel

27.12.2016, 00:00 Uhr

Ulli Ehrgott hat den Bewegungsraum in der Schulgasse ins Leben gerufen

WÄHRING. Ulli Ehrgott hat eine Mission: Beschwerden, die mit schwachen Beckenbodenmuskeln zusammenhängen, sollen nicht länger Tabu sein. "Viele ältere Frauen leiden an Inkontinenz, vor allem wenn sie lachen oder niesen. Weil das Thema aber nicht besprochen wird, wissen viele nicht, dass sich man durch Training viel wieder wettmachen kann." Ehrgott bietet spezielles Beckenbodentraining an, und bei den meisten Menschen, die mit ihr üben, gehen die Symptome deutlich zurück. "Das steigert die Lebensqualität deutlich." Training des Beckenbodens ist aber nicht nur dann wichtig, wenn bereits Inkontinent vorhanden ist: "Der Beckenboden ist mitverantwortlich für die Stabilität vieler anderer Muskelgruppen. Mein Rat ist, dass man sich spätestens nach der ersten Geburt mit einem Training befassen sollte."

Ehrgott bietet Beckenbodentraining für Einzelpersonen und für Gruppen, und damit sie einen Raum für diese Übungen hat, hat sie im Sommer den Bewegungsraum in der Schulgasse gegründet. Dort mieten sich auch andere Bewegungs- und Gesundheitsanbieter ein und bieten Kurse in Yoga, Qigong und mehr. Die Preisgestaltung für diese Kurse bleibt dabei jedem Anbieter selbst überlassen, erklärt Ehrgott, sie stellt die Infrastruktur in Form eines gemütlichen Zimmers, ausgestattet mit Matten und Sitzpolstern, zur Verfügung.Wer Interesse an einem Kurs in der Schulgasse 63 hat, kann sich auf www.sinnvollbewegen.at über alle Anbieter informieren.