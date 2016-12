Projekte für das Jahr 2017 in Währing

30.12.2016, 00:00 Uhr

Ein Überblick über jene Punkte, die für nächstes Jahr schon fixiert sind

WÄHRING. 2016 wird wohl als das Jahr des Parkpickerls in die Währinger Geschichte eingehen. Es gab nur wenige Themen, die sich neben der Vorbereitung auf die Parkraumbewirtschaftung, ihrer Einführung und der Gewöhnung an sie behaupten konnten. Doch natürlich ist auch noch anderes passiert – und viele dieser Projekte werden 2017 weitergeführt. Ein Überblick über Begonnenes und Künftiges:Im Herbst wurde das Projekt "Kiosk" gemeinsam mit Hernals gestartet. Der Fokus liegt auf der Erhöhung der Lebensqualität in dem Grätzel zwischen der Schumanngasse und der Schopenhauerstraße.Von der Gebietsbetreuung wurden Ideen für die Umgestaltung gesammelt. Im Februar erfolgt dann die Auswertung der Vorschläge aus der Bevölkerung. Danach wird noch einmal mit den Bürgern über die Wünsche diskutiert. Erste Ideen werden schon 2017 umgesetzt.

Das ehemalige Haus der Barmherzigkeit an der Ecke Kreuzgasse / Vinzenzgasse ist schon lange ungenützt. 2017 sollen endlich Pläne für die weitere Verwendung präsentiert werden.Die Sanierung des Kindergartens in der Gersthofer Straße startet. Die Volksschule Schulgasse bekommt einen barrierefreien Eingang, die Volksschule Köhlergasse neue Außenanlagen und die Volksschule Klettenhofergasse ein neues Dach.Ideen der Anrainer für die Umgestaltung wurden gesammelt. Im März fällt der Startschuss für den Umbau, im Herbst soll dann alles fertig sein. Gewünscht wurden mehr Grün, mehr Licht und neue Spielgeräte.Die mobilen Betreuer waren bisher nur von April bis Oktober im Einsatz. Ab 2017 werden sie das ganze Jahr über unterwegs sein.