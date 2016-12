AT

Lalish Theaterlabor , Gentzgasse 62 , 1180 Wien AT

Vielfalt und Reichtum der ägyptischen Musik- und Tanzkultur, von Nubisch, Saaidi, Baladi bis klassischen Tanz. Es tanzen die Gruppe KHUL KHAAL mit: Brigitte Ferchichi, Brigitte Klawatsch, Eva Stastny, Christina Kohlmann, Eva Krauskopf, Anita Schreiner, Birgit Vogel, Johanna Goldmann, Sissy Hellsberg, Monique Maibach, Barbara Prechelmacher, Gundi Zenker



SEBIL bezeichnet auf arabisch den öffentlichen Brunnen, aus dem in verschiedene Richtungen dasselbe Wasser fließt. SEBIL bedeutet ebenso Weg oder Pfad. Für uns als Tänzerinnen bedeutet es, dass die Vielfalt der Formen in der Einheit zusammenfließen und eine Begegnung in Freundschaft und Toleranz entstehen kann.



Danach werden alle Anwesenden zu einem kostenfreien orientalischen Büffet eingeladen!



