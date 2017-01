Tarockieren im Café Schopenhauer: Ein königlicher Spaß

23.01.2017, 00:00 Uhr

Zum Tarockieren trifft sich eine fröhliche Gruppe von Menschen aus ganz Wien im Café Schopenhauer.

WÄHRING. Natürlich, das weiß Organisator Dietmar Kramer, ist seine Runde im Café Schopenhauer nicht die einzige, die sich dem ehrwürdigen Kartenspiel Tarock verschrieben hat. "Tarockspiele gibt es seit 500 Jahren. Dazu ist auch jede Menge erstklassiger Literatur vorhanden", sagt er. Das Besondere an seiner Gruppe: "Nur bei der Wiener Tarockplattform in Währing kann man ganz ungebunden, in netter Gesellschaft und ohne Geld spielen."

Gespielt wird Großtarock

Zur Sache:

Dietmar Kramer ist so etwas wie ein Tarockprofi. Er hält seit Jahren Tarockkurse an der Alsergrunder Volkshochschule. Im Café Schopenhauer sind aber nicht nur Könner willkommen. Jeder mit Interesse ist dazu eingeladen, vorbeizuschauen. Die einzige Voraussetzung: Tagesfreizeit, denn die Runde trifft sich jeden Dienstag und Donnerstag von 10 bis 17 Uhr.Verpflichtungen gibt es bei der Tarockplattform keine: "Wir sind kein Verein. Niemand muss irgendwo Mitglied werden", sagt Kramer. Der Vorteil: Man muss keine Runde organisieren, wenn man Lust auf Tarock hat. "Jeder weiß, wie schwierig es sein kann, privat genügend Tarockierer zusammenzubekommen. Man braucht bekanntlich vier an einem Tisch", lacht Kramer.Das Problem hat man im Café Schopenhauer nicht. Immerhin gibt es 52 Damen und Herren, die regelmäßig zum Tarockieren vorbeischauen.Gespielt wird ausschließlich Großtarock , eine etwas aufwendigere Tarockart, die mehr Möglichkeiten bereithält. Kramer meint, dass jeder Tarockspieler, der bisher eher 20er-Rufen gespielt hat, sie einfach und schnell erlernen könne. Und der Fachmann hilft natürlich gerne dabei.Die Tarockrunde trifft sich jeden Dienstag und Donnerstag – außer an Feiertagen – von 10 bis 17 Uhr im Café Schopenhauer (18., Staudgasse 1). Für Fragen steht Dietmar Kramer gerne unter der Nummer 0676/7887642 zur Verfügung (Rückruf folgt).