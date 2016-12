the garden of dreams

Performance/work in progressvon und mit: Nigar Hasib, Shamal Amin"In rituellen Voiceperformances des Lalish Theaterlabors erzählen wirkein Märchen, sondern entdecken und erleben eine Welt, die nicht soweit von einem Wir, Hier und Jetzt entfernt ist"Shamal AminGesang- und Stimmmaterialien dieser Performance basieren auf: alten und rituellen Gesang- und Stimmtechniken aus Nordmesopotamien, Ost und Südanatolien (Zazaki Gesänge in Nordkurdistan), Zarathustra Kehlkopfgesänge (Siatschamane und Hore Stil) aus den Hawraman Gebirgen in Ost- und Südkurdistan, selbst entwickelter Kehlkopfgesangstechnik und komponierten experimentellen Gesängen in selbst erfundener Kunstsprache von Nigar Hasib, so wie Sprechgesangstechnik von Shamal Amin und arabischer Mawal Gesangstechnik.

Textmaterialien bestehen aus Textfragmenten summerischer Literatur, kurzen poetischen Texten von Franz Kafka, Tahir Ben Galon, Samuel Beckett und Shamal Amin in deutscher, kurdischer, arabischer und englischer Sprache.In dieser Performance, wie auch in allen anderen Projekten des Lalish Theaterlabors, werden linguistische Textmaterialien nicht als Mittel für symbolische Kommunikation, sondern als musikalisches und rhythmisches Instrument eingesetzt.Eintritt:: lalishtheater@hotmail.com oder 014780609Danach werden alle Anwesende zu einem kostenfreien orientalischen Buffet eingeladen.