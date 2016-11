Wieder Rodungswahnsinn auf dem Schafberg!

29.11.2016, 19:58 Uhr

Jetzt haben die Baumfäller auf dem Schafberg schon wieder Hochsaison!

Nach einer wohltuenden Rodungspause geht der WahnSinn von neuem los. Zuletzt wurde von dem zuständigen Förster und Oberförster erklärt, warum gerodet werden muss. Natürlich ist die EU schuld mit Vorschriften zu sicheren Wanderwegen blah, blah. So werden auf dem Schafberg drei "EU-konforme Wege geschaffen.So weit, so gut. Der brave Bürger glaubt diesen Erklärungen. Dass allerdings drei Wanderstrassen notwendig sind, versteht man nicht mehr.Wieder fallen gesunde Bäume, einfach so!Demnächst werden wahrscheinlich Asphaltarbeiten beginnen, damit die Rodungsgeräte besser fahren können. So versinkt der Wanderer im Dreck! Ich schlage vor am besten den gesamten Schafberg zu schlägern. .....Weg mit diesem Naherholungsgebiet und her mit ein paar Luxuswohnanlagen! Es ist zum........