How is your heart? Kapintig – Eine Reise auf die Philippinen

Eine Foto-Ausstellung von Monika Gamillscheg über den Lerneinsatz der Dreikönigsaktion.



Fischerdörfer, Slums, indigene Communities, Sandstrand, Regenwald, Verkehrschaos, Umweltverschmutzung, Korruption, Kriminalität, gesellschaftlicher Aktivismus. Die Philippinen – Land der tausend Inseln, Land der Gegensätze.

Vier Wochen bereiste die Grafikerin und Anthropologin Monika Gamillscheg im Rahmen des Lerneinsatzes der Dreikönigsaktion die Philippinen. Zurück in Österreich lädt sie nun vonzu einer Foto-Ausstellung mit vielfältigem Rahmenprogramm ein. Es sind nicht nur die fotografischen Impressionen dieser Reise zu sehen, sondern es gibt auch ein philippinisches Buffet und die Möglichkeit, fair gehandelte philippinische Produkte zu erstehen sowie ein Projekt der Dreikönigsaktion auf den Philippinen zu unterstützen.

Diemit einerfindet am Freitag,statt, am Samstag,gibt es einen philippinischenund am Sonntag,. Für den Kindernachmittag und den Workshop für Jugendliche wird bis 10.10.2016 eine Anmeldung an philippinen@gmx.at erbeten. Die Ausstellung ist am Freitag von 19 bis 22 Uhr, am Samstag von 15 bis 20 Uhr und am Sonntag von 9 bis 13 Uhr und von 18 bis 22 Uhr geöffnet.Alle Informationen und mehr gibt es HIER