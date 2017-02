SAGEN SIE DEM SCHIMMEL ADE!

15.02.2017, 00:00 Uhr

Wussten Sie, dass man mit Zitronensaft Schimmelflecken in Fugen und auf Silikon bekämpfen kann? Wir als Profi-Raumdesigner haben noch mehr hilfreiche Tipps zur Entfernung und Vermeidung von Schimmel für Sie!

Luftaustausch zulassen:

Wände trocknen:

Um die Feuchtigkeit in Wohnräumen zu regulieren sollte mehrmals täglich ein Luftwechsel erfolgen. Dazu die Fenster und Türen für etwa 10 - 15 Minuten ganz öffnen.In der feuchten und kalten Jahreszeit sollten auch weniger genutzte Wohnräumebeheizt werden. Dadurch wird ein Anstieg der Wandoberflächentemperatur erreicht und Feuchtigkeit vermieden. Insbesondere ist das Badezimmer nach dem Duschenausreichend zu lüften.

Ideal gemessen:

Schimmel im Keller vermeiden:

Ursache finden:

Wer sicher gehen möchte, sollte ein Hygrometer – ein Luftfeuchtemessgerät – verwenden. Idealerweise sollte die relative Luftfeuchte nicht mehr als 55% und die Raumtemperatur nicht über 21°C betragen.In Kellerräumen gilt: Im Sommer Fenster geschlossen halten, im Winterist lüften wichtig. So vermeiden Sie, dass sich Kondenswasser an denWänden ablagert und Schimmel entsteht.Egal ob große oder kleine Schimmelflecken, es muss immer der Ursache für die Schimmelbildung auf den Grund gegangen werden. Andernfalls kehren die Flecken schon bald wieder zurück!