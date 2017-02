Pfarrball Waidhofen

Am 18. Februar wird in Waidhofen der traditionelle Pfarrball über die Bühne, oder besser unter das Wasser gehen.

Unter dem Motto "Wasserball" werden Deko, Miternachtseinlage und Bars an Arielle, Spongebob und Co angelehnt sein. Tanzbares kommt von Impulse music und neben Fotowand, Tombola und Getränkeaktionen bis 22 Uhr wird es auch eine bunte Eröffnung samt Kinderchor geben.Einlass 19:30 - Polonaise und Eröffnung 20:30Stadtsaal Waidhofen an der Thaya18.Februar 2017