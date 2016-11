Tag der Abrechnung mit Palfrader und Scheuba

27.11.2016, 10:59 Uhr

und. Vor dem Kampf mit den zwei Matadoren war niemand sicher. Politiker, Priester, die Kronen-Zeitung und noch viele andere bekommen mit Pointen wie:" Ja, die Schwerkraft gilt auch für Depperte", ihr (verdientes) Fett weg.und, luden am vergangenen Samstag, im Namen von KIWis, der Kulturinitiative Waidhofen, bereits zum dritten, gelungenen Comedy-Abend dieses Jahres, ein., Freundin von KIWis-Mitglied Gustav Beer, hilft im Vorhinein die Veranstaltungen erfolgreich zu bewerben. Filialdirektor der Sparkasse Waidhofen,, über die Initiative:" Es macht uns Freude so eine tolle Sache wie die KIWis zu unterstützen, da sie wirklich sehr gute Arbeit leisten und immer ein unterhaltsames Programm bieten." Weitere vielversprechende Veranstaltungen des Waidhofner Trios sind für 2017 schon in Planung.