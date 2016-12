Ab 2017: Zur Operation - dann wieder heim

13.12.2016, 11:00 Uhr

Land investiert 300.000 Euro in Umbau für tageschirurgische Eingriffe am Landesklinikum Waidhofen

WAIDHOFEN. Mit der Schließung der Geburtshilfe und deren Verlegung ins Landesklinikum Zwettl sind Räume am Landesklinikum Waidhofen frei geworden. Diese werden jetzt zu einer so genannten "interdisziplinären chirurgische Tagesklinik" umgebaut.Die Idee: „Ziel dabei ist es, einen eigenen Bereich für Patienten mit tagesklinisch operativen Eingriffen zu schaffen und somit die stationären Akutbereiche im Spital zu entlasten. Bereits seit Jahren werden im Landesklinikum auf den Abteilungen Chirurgie und Urologie erfolgreich tagesklinische Eingriffe vorgenommen, durch die neu entstehende interdisziplinäre Tagesklink sollen dabei die Patientenversorgung und Patientensicherheit optimiert und Prozesse in Richtung tagesklinischer Erfordernisse beschleunigt und vereinfacht werden. Für den Ausbau dieses Schwerpunktes und damit der langfristigen Sicherung des Standortes Waidhofen/Thaya, investiert das Land Niederösterreich 300.000 Euro“, so Landesrat Karl Wilfing bei einem Besuch auf der Baustelle.

Patienten sollen in der tagesklinischen Versorgung das Krankenhaus nach dem Eingriff noch am selben Tag verlassen können. Im Jahr 2015 betrug die Zahl der tagesklinischen Eingriffe 239, die Tendenz dabei ist steigend.Zudem wird die chirurgische Station auf die gleiche Ebene der Tagesklinik verlagert, um die tagesklinischen Patienten zu übernehmen. Durch diese Übersiedelung der chirurgischen Station entsteht eine bessere Nähe zu Zentral-OP, Aufwachraum sowie zur Intensivstation. So sollen sich die notwendigen Wege verkürzen und Patiententransporte mit dem Aufzug wegfallen.