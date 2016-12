Alko-Unfälle: Waidhofner im oberen Mittelfeld

19.12.2016, 00:00 Uhr

Junge Lenker sind diszipliniert

Die Bezirke im Vergleich

Dass gerade in der Weihnachtszeit mit Punsch und Glühwein besonders viele Autofahrer alkoholisiert unterwegs wären, kann Chefinspektor Franz Dangl vom Bezirkspolizeikommando Waidhofen nicht bestätigen: "Im Dezember gibt es keine Auffälligkeiten gegenüber dem Rest des Jahres".Mit einem weiteren Vorurteil räumt der Polizist auf: "Der Eindruck der letzten Jahre, dass gerade die jüngeren Lenker disziplinierter sind, täuscht nicht. Auffälliger ist da schon die Gruppe im Alter von 35 aufwärts".Dennoch stellt Dangl den Lenkern im Bezirk grundsätzlich ein gutes Zeugnis aus: "Der Großteil ist der diszipliniert. Was uns auffällt ist, dass auch die Taxibeförderungen mehr werden. Die 20 oder 30 Euro für ein Taxi sind auf jeden Fall gut angelegt, wenn man die möglichen Konsequenzen einer Fahrt unter Alkoholeinfluss bedenkt".Bei der Zahl der Unfälle unter Alkoholeinfluss liegt der Bezirk Waidhofen mit 7,4 Prozent im oberen Mittelfeld, wie eine aktuelle Erhebung des Verkehrsclub Österreich anhand von Daten der Statistik Austria zeigt.Österreichweit weisen die Städte den niedrigsten Anteil an Alko-Unfällen auf. Das öffentliche Verkehrsangebot in den Städten sowie die Möglichkeit mit dem Taxi oder zu Fuß nach Hause zu kommen sind die Hauptgründe für den niedrigeren Anteil von Alko-Unfällen in den Städten, stellt der VCÖ fest."In dünner besiedelten Regionen kann mit Nachtbussen sowie Anrufsammeltaxis die Zahl der Alko-Unfälle verringert werden", stellt VCÖ-Sprecher Christian Gratzer fest.Der VCÖ weist darauf hin, dass bereits bei 0,5 Promille das Unfallrisiko auf das Doppelte steigt, bei 1,0 Promille auf das 7-Fache und bei zwei Promille auf das 35-Fache. Ein Punsch kann bis zu 0,4 Promille auslösen. Schon ab 0,3 Promille verschlechtert sich die Reaktionszeit, Entfernungen werden schlechter abgeschätzt, die Risikobereitschaft nimmt zu. Deshalb lautet auch in der Adventzeit die Devise "Don't drink and drive".1. Bezirk Scheibbs: 11,0 Prozent2. Bezirk Tulln: 9,7 Prozent3. Bezirk Wr. Neustadt Land: 8,5 Prozent4. Bezirk Zwettl: 8,3 Prozent5. Bezirk Melk: 7,9 Prozent6. Bezirk Neunkirchen: 7,8 Prozent7. Bezirk Gänserndorf: 7,6 Prozent8. Bezirk St. Pölten Land: 7,6 Prozent10. Krems: 7,4 Prozent11. Bezirk Amstetten: 7,3 Prozent12. Bezirk Krems / Land: 7,1 Prozent13. Bezirk Mistelbach: 7,0 Prozent14. Bezirk Gmünd: 6,7 Prozent15. Bezirk Korneuburg: 6,6 Prozent16. Bezirk Baden: 6,4 Prozent17. St. Pölten: 6,2 Prozent18. Bezirk Lilienfeld: 5,9 Prozent19. Bezirk Hollabrunn: 5,5 Prozent20. Bezirk Bruck an der Leitha: 5,3 Prozent21. Bezirk Horn: 5,3 Prozent22. Bezirk Wien-Umgebung: 5,1 Prozent23. Bezirk Mödling: 4,3 Prozent24. Wr. Neustadt: 3,9 Prozent25. Waidhofen/Ybbs: 3,7 ProzentQuelle: Statistik Austria, VCÖ 2016