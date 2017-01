Alles digital: Neue Mittelschule schafft Tablets an

27.01.2017, 10:50 Uhr

Der Tablet-Einsatz an der NMS Waidhofen benötigt neue Unterrichtskonzepte und somit engagierte Lehrkräfte, welche von schulinternen Fachexperten ausgebildet werden. Das Testen von und das Arbeiten mit Apps ermöglicht neue Formen des Lernens, die Schüler und Lehrer gemeinsam erschließen.

"Dem Faktor Motivation, welcher Lernen mit Abstand am meisten fördert, wird mit den neuen Tablets voll und ganz Rechnung getragen. Die reale Lebenssituation der Kinder spiegelt sich somit im Unterricht wieder. Schulen, welche Tablets bereits in Verwendung haben, berichten von begeisterten Schülern", so Direktor Oswald Farthofer.Die beiden Mathematiklehrer der 1KNW Mario Weixelbraun und Andreas Handl, bestätigen die Vorfreude der Kinder, wenn Mathematik mit Tablets auf dem Stundenplan steht."Mit der digitalen Welt Schritt zu halten und die Chancen technischer Entwicklung zu nutzen, hat sich die Neue Mittelschule Waidhofen a.d. Thaya zum Ziel gesetzt. Informatik und Medienkompetenz werden an der NMS WT in jeder Schulstufe als Pflichtgegenstand geführt", so FarthoferSchulbuchverlage stellen bereits jede Menge Lern-Apps, welche im Unterricht sehr gut verwendet werden können, zur Verfügung. Das Kollegium freut sich auf ein sprichwörtlich „großes, virtuelles“ Buch, welches sich an den Lehrplan anlehnt. Ein Buch, das lebt."Wir planen für den kommenden Herbst einen Elternabend zum Thema Tablet-Einsatz im Unterricht. Wir haben großes Interesse daran, dass sich Mütter und Väter in Sachen digitale Bildung ihrer Kinder entspannt zurücklehnen können", so Farthofer.