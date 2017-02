Buchvorstellung Unser Jakobsweg und die Heiligen am Wege - Band 2

, Aignerstraße 8 , 3830 Waidhofen an der Thaya AT

Verbindungsheim Rugia , Aignerstraße 8 , 3830 Waidhofen an der Thaya AT

Waidhofen an der Thaya: Verbindungsheim Rugia |

Die Katholische Österreichische Studentenverbindung Rugia Waidhofen an der Thaya lädt zur Präsentation des Buches "Unser Jakobsweg und die Heiligen am Wege - Band 2: Frankreich ab Le Puy-en-Velay und Spanien" mit dem Autor Mag. Reinhard Preißl am Freitag, dem 17. Februar 2017, um 19:00 Uhr in ihr Verbindungsheim Aignerstraße 8, 3830 Waidhofen an der Thaya, ein. Musikalische Umrahmung: OSR Heinrich Nowotny, Gitarre, Eintritt frei.